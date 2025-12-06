Nach der Emission im Oktober tastet sich die Aktie des Medizintechnikers langsam nach oben. Ein gutes Umfeld für Trader, aber auch für Langfristanleger. Es geht hoch hinauf. Der US-Sportler Ezra Frech überspringt scheinbar mühelos mehr als 1,90 Meter, ist Weltrekordhalter im Para-Hochsprung. Natürlich gehören dazu ein eiserner Wille und hartes Training. Das Erfolgspaket wird aber abgerundet von der Prothese. Die kommt von Ottobock, deren Aktien seit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.