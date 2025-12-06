Nach der Emission im Oktober tastet sich die Aktie des Medizintechnikers langsam nach oben. Ein gutes Umfeld für Trader, aber auch für Langfristanleger. Es geht hoch hinauf. Der US-Sportler Ezra Frech überspringt scheinbar mühelos mehr als 1,90 Meter, ist Weltrekordhalter im Para-Hochsprung. Natürlich gehören dazu ein eiserner Wille und hartes Training. Das Erfolgspaket wird aber abgerundet von der Prothese. Die kommt von Ottobock, deren Aktien seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE