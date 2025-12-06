Diese Aktien könnten entweder vor einem massiven Kurssprung oder einem satten Sturz stehen. Besonders für Spekulanten lohnt sich ein Blick auf diese heißen Short Squeeze Kandidaten: Aktien mit einer hohen Short Quote haben das Potenzial, jederzeit zu explodieren, wenn Leerverkäufer ihre Positionen aufgrund plötzlicher Kursanstiege schließen müssen. Allein das Beispiel GameStop hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie rasant ein solcher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de