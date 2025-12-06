© Foto: Nano Banana - Google Gemini

Die performenstärkste Aktie der letzten 25 Jahre ist nicht Monster Beverage, Altria oder Amphenol. Eine US-Tech-Aktie ließ sie alle hinter sich. Seit dem Börsengang 1999 stieg der Kurs um über 472.505 Prozent.Die performenstärkste Aktie der letzten 25 Jahre ist nicht Monster Beverage. Auch Altria nicht. Und Amphenol auch nicht. Ebenso wenig Biogen. Texas Pacific Land Corporation war es auch nicht. NVR ebenfalls nicht. Axon oder Pool Corporation war es auch nicht. Und Ross Stores auch nicht. Die wenigsten werden überrascht sein: Es ist der KI-Chip-Hersteller Nvidia. Seit dem Börsengang 1999 ist der Kurs - inklusive reinvestierter Dividenden und bereinigt um Aktiensplits - bis zum 3. Dezember …