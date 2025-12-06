Nürnberg (ots) -
NORMA sorgt in Deutschland für Aufsehen, indem der Preis für Butter auf ein besonders niedriges Niveau sinkt. Ab sofort ist die LANDFEIN Deutsche Markenbutter (250 Gramm) deutschlandweit in allen NORMA-Filialen für nur 0,99 Euro erhältlich. Zusätzlich sind auch andere Butterprodukte ab sofort günstiger.
Mit dieser Preissenkung unterstreicht der Discounter NORMA erneut sein Engagement, qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit)
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6173736
