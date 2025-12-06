Nürnberg (ots) -NORMA sorgt in Deutschland für Aufsehen, indem der Preis für Butter auf ein besonders niedriges Niveau sinkt. Ab sofort ist die LANDFEIN Deutsche Markenbutter (250 Gramm) deutschlandweit in allen NORMA-Filialen für nur 0,99 Euro erhältlich. Zusätzlich sind auch andere Butterprodukte ab sofort günstiger.Mit dieser Preissenkung unterstreicht der Discounter NORMA erneut sein Engagement, qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit)LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Original Irische Butter 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURLANDFEIN Süßrahmbutter 250 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6173736