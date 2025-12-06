Der Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge hat sich mit dem mexikanischen Schnellladeanbieter FAZT Charging zusammengetan, um bis 2030 insgesamt 1.000 schnelle und ultraschnelle Ladepunkte in Mexiko aufzubauen. In der ersten Phase konzentriert man sich auf die Supermärkte der Kette Soriana, wie XCharge mitteilt. Soriana verfügt demnach über mehr als 780 Filialen in ganz Mexiko. Die ersten 30 Schnellladestandorte sollen bis zum ersten Quartal 2026 in ...

