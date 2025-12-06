Gold Analyse & Prognose: Bullische Grundstruktur bleibt!

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 50/2025 zum Goldpreis

In den letzten Handelstagen ging es für den Goldpreis in einer kleinen Range seitwärts. Auf Wochensicht sehen wir ein kleines Minus von rund 0,4% - das Tageschart ist aus unserer Sicht weiter bullisch zu interpretieren; an unserer Einschätzung zum Setup von letzter Woche hat sich nichts geändert. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könne sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten zunächst die 4.278/81 US-Dollar, die 4.311/15 US-Dollar und übergeordnet das Allzeithoch sein.

