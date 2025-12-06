Wochenrückblick - Warten auf einen möglichen Zinsentscheid



Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Nach monatelanger Debatte entscheidet der Bundestag am Freitag über das Rentenpaket von Union und SPD. China will den Export seltener Erden erleichtern. Derweil konnte die Zahl neuer Elektroautos in Deutschland im November einen starken Zuwachs verzeichnen. Unternehmensnachrichten gab es von Airbus, Aumovio, TTKMS, Amazon, Netflix und Meta.



Globaler Aktienmarkt - Positive Woche für den DAX und Nadaq-100



Am Freitagmorgen lag der DAX rund 0,75 % über dem Schlusskurs der Vorwoche. Der Nasdaq-100 Index legte bis zum Handelsschluss am Donnerstag um etwa 0,6 % gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche zu. Der S&P 500 und der Dow Jones schlossen am Donnerstag nahezu unverändert im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs.

























Was ist auf politischer Ebene passiert?



Die Koalition stimmt am Freitag im Bundestag über das Rentenpaket ab. Ziel ist, das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent zu sichern. Die bisherige gesetzliche Regelung läuft Ende des Jahres aus und soll verlängert werden.



In der deutschen Industrie dürfte die Ankündigung Chinas, den Export von seltenen Erden und Dauermagneten mit sogenannten Generallizenzen zu vereinfachen, für Erleichterung sorgen. Am Donnerstag bestätigte das Handelsministerium in Peking, dass inzwischen "erleichternde Maßnahmen wie Generallizenzen" angewendet werden.







Was war auf konjunktureller Ebene wichtig?



Mehr als 55.740 reine Elektroautos sind im vergangenen Monat in Deutschland neu auf die Straßen gekommen. Das waren 58,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Batterie-Pkw kamen damit auf einen Anteil an den gesamten Neuzulassungen von mehr als 22 Prozent.



US-Unternehmen haben im November etwa 32.000 Stellen in der Privatwirtschaft abgebaut. Dies geht aus am Mittwoch veröffentlichten Firmenbefragung des Personaldienstleisters ADP hervorgeht.



Die Jahressteuerung in der Schweiz ist im November überraschend auf null gesunken, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.















Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?



Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Aufgrund von Problemen mit Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 werden voraussichtlich statt der geplanten 820 nur 790 Passagierjets an die Kunden ausgeliefert.



Der vom Reifenkonzern Continental abgespaltene Autozulieferer Aumovio wird am 22. Dezember ebenso in den Nebenwerteindex MDAX aufgenommen wie TKMS, der von Thyssenkrupp an die Börse gebrachte Hersteller von U-Booten und Fregatten. Dies teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mit.



Amazons Cloud-Einheit hat nun die neueste Version ihres KI-Chips namens "Trainium 3" vorgestellt, der ab Dienstag für Kunden verfügbar sein wird. Das Vordringen in den Chipsektor ist ein Schlüsselelement von Amazons KI-Strategie. Amazon Web Services (AWS) ist zudem der größte Anbieter von gemieteter Rechenleistung weltweit.



Der US-Technologiekonzern Meta könnte laut einem Bericht die Ressourcen für den Aufbau des sogenannten Metaverse im kommenden Jahr bis zu 30 Prozent kürzen. Die Technologie galt einst als Zukunft des Unternehmens und war 2021 Grund für die Umbenennung von Facebook.



Der US-Streaminganbieter Netflix übernimmt Warner Bros Discovery. Die Transaktion besteht aus Bargeld und Aktien. Netflix zahlt 27,75 US-Dollar pro WBD-Aktie, teilten die Unternehmen mit. Das entspricht etwa 72 Milliarden US-Dollar - inklusive Schulden wird damit ein Unternehmenswert von fast 83 Milliarden Dollar veranschlagt.





























