Nach langem Ringen liegt endlich ein Referentenentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge vor. Darin zeigt sich: Die Förderung des neuen Altersvorsorgedepots fällt unerwartet üppig aus - auch, aber nicht nur, für Kinder. "Nach Jahren der Diskussion ist das ein entscheidender Schritt: Es bewegt sich etwas - und zwar in die richtige Richtung", kommentierte Thomas Soltau, Chef des Neobrokers Smartbroker, am Freitagabend auf LinkedIn. Das sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE