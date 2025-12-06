Die Kamera-App auf dem iPhone lässt kaum Wünsche offen. Wenn es dann aber darum geht, bei den gemachten Fotos auszumisten, stößt iOS an seine Grenzen. Wir zeigen euch, wie die App Unroller dabei helfen kann, endlich für Ordnung zu sorgen. Studien zufolge haben Europäer 2024 jeden Tag 4,9 Fotos gemacht. Damit liegen wir zwar deutlich hinter den US-amerikanischen Ergebnissen von mehr als 20 Fotos täglich, aber selbst bei weniger als fünf Bildern pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...