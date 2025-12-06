Porsche wird offenbar bei seinen Elektroautos künftig Gangwechsel-Simulationen einführen - beginnend mit dem 2027er-Taycan, der Ende 2026 mit einem "virtuellen Getriebe" auf den Markt kommen soll. Wie das Portal "The Drive" berichtet, soll Porsche die Händlerchefs im November bei einer Tagung in Atlanta über die anstehende Änderung informiert haben. Die Verkaufsteams sollen auf die Markteinführung der neuen E-Modelle mit "virtuellem Getriebe" in ...

