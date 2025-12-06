Der Momentum-Begriffsdschungel (Börsenwissen)

Anzeige / Werbung

Grundsätzlich kann Momentum an den Märkten auf zwei Arten gemessen werden: Im Vergleich vieler Aktien eines Universums untereinander (Querschnittsbetrachtung bzw. relatives Momentum) oder eines Wertes zu sich selbst (Zeitreihenbetrachtung bzw. absolutes Momentum):

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Time Series Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die absoluten Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt gestiegen (gefallen) sind. Der Ansatz hat einen Long- oder Short-Bias (Beta-Strategie) und wird auch als Trendfolge bezeichnet. Die Performance resultiert demnach sowohl aus Long- als auch aus Short-Positionen. In der Regel wird die Strategie mit Futures auf heterogene Anlageklassen angewendet, deren Korrelation zueinander im Idealfall gering bzw. nahe null ist.

