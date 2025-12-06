Die Ministerin spricht vom größten Durchbruch seit dem DNA-Abgleich. Doch fast zeitgleich belegen offizielle Daten, dass die Software schwarze Frauen unverhältnismäßig oft falsch verdächtigt. Es ist eine Kollision von politischem Wunschdenken und technischer Realität, die sich derzeit im britischen London abspielt. Während die Regierung die Ausweitung der Gesichtserkennung plant, musste das dortige Innenministerium (Home Office) gravierende Mängel ...

