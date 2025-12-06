© Foto: adobe.stock.com

Zu den Erfolgsgeschichten des Börsenjahres 2025 gehört zweifelsohne die wilde Rekordjagd von Silber. Silber ist in den letzten Monaten endgültig aus dem Schatten von Gold getreten. Es läuft eine historische Neubewertung.Rekordjagd bei Silber immer wilder Der Silberpreis markierte kürzlich ein neues Rekordhoch und kratzte dabei an der Marke von 60 US-Dollar. Angesichts des vermeintlich schwindelerregenden Preisniveaus stellt sich unweigerlich die Frage, wie lange die Rallye noch laufen kann. Muss es kurzfristig nicht zu Preiseinbrüchen und heftigen Korrekturen kommen? Wenn uns die Entwicklung des Goldpreises in den vergangenen Jahren eines gelehrt haben dürfte, dann ist es die Erkenntnis, …