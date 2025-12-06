Die Aktie des Rüstungstechnologieunternehmens Hensoldt gerät zunehmend unter Druck. Analysten senken ihre Kursziele spürbar, während Hedgefonds verstärkt auf fallende Kurse wetten.Analysten senken den Daumen In den zurückliegenden Wochen haben mehrere Banken und Researchhäuser ihre Einschätzungen zur Hensoldt-Aktie revidiert. Besonders auffällig ist die Kurszielanpassung der Bank of America. Sie stufte die Aktie von Kaufen auf Neutral herab ...

