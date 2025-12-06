Mit einer steigenden Weltbevölkerung wächst auch der Bedarf nach Lebensmitteln und Nahrungssicherheit.

es gibt nur wenige Namen im Rohstoffbereich, die für herausragende Erfolge stehen. Einer davon ist Farhad Abasov. Allein mit Allana Potash und Millennial Lithium konnte er schon zweimal beweisen, wie man ein Unternehmen entwickelt und mit großem Gewinn für die Aktionäre verkauft.

Mit Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) scheint er sich die bisherige Krone aufzusetzen und dieses Unternehmen in die Königsklasse führen. Millennial Potash hat unserer Meinung nach so ein immenses Potenzial, das man über kurz oder lang das Zeug hat zum Unicorn zu werden, also ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über eine Milliarde. Per Schlusskurs am 04.12.25 notiert dieses TOP-Ausnahmeunternehmen bei gerade einmal rund 390 Mio. CAD!

Was unsere Einschätzung uneingeschränkt untermauert, ist die aktuelle Marktlage und der permanent sehr gute Newsflow!

Der Markt spielt Millennial Potash genial in die Karten!

Wenn ein Unternehmen richtig erfolgreich sein will, müssen viele Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sein. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) verfügt nicht nur über ein herausragendes Management und ein absolutes Premium-Projekt, sondern reagiert zudem in der genau richtigen Zeit auf ein perfektes Marktumfeld. Hier passt einfach alles! Aber was genau macht den Potash-Markt gerade so interessant?

Dazu die Highlights im Überblick:

US-Regierung nimmt Potash in die Liste der kritischen Rohstoffe auf! Auf Grund der großen Marktmacht von Russland und Belarus, setzt die USA alles daran, die eigenen Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken und auszubauen.



Globaler Kalimarkt ist hoch konzentriert! Nur wenige Länder - insbesondere Kanada, Russland und Belarus - dominieren derzeit Angebot und Verarbeitung. Neue Anbieter mit politisch stabiler Lage, niedrigen Kosten und guter Infrastruktur sind daher äußerst gefragt.



Kaliumchlorid (KCI) ist einer der drei Hauptnährstoffe in der Landwirtschaft und essenzieller Bestandteil nahezu jedes Düngemittels! Ohne Kalium keine gesunde Pflanzenentwicklung: Es stärkt die Wurzelbildung, verbessert die Wasseraufnahme und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, Trockenheit und Frost.



Die weltweite Nachfrage nach Kalidünger wächst kontinuierlich! Vor allem in wachstumsstarken Agrarmärkten wie Afrika, Lateinamerika und Asien besteht ein hoher Bedarf.



Erhebliche Verzögerung der Jansen Mine von BHP! Kalimine Jansen 1 im kanadischen Saskatchewan soll nicht Ende 2026 in Produktion gehen, voraussichtlicher Start Mitte 2027. Zudem sind die Kosten um 30% von 5,7 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD gestiegen.



Ausbaustufe Jansen 2 verschiebt sich sogar um 2 Jahre mit neuem Start in 2031.



BMO-Analysten sehen in der Verzögerung und dem folgenden Ausfall von zusätzlichen Kapazitäten positive Auswirkungen auf den Kalipreis in den kommenden Jahren.



Nutrien Ltd. prognostiziert gute Marktbedingungen für 2026! Der weltweit größte Produzent für Kalidünger sieht auf Grund einer möglichen Rekordernte in den USA, beste Voraussetzungen für das Jahr 2026. Durch ausgelaugte Böden besteht hoher Bedarf an Dünger. Zudem niedrige Lagerbestände in den wichtigsten Märkten.



Millennial Potash geht durch die Decke und ist dennoch günstig bewertet!

Die bereits skizzierte gute Marktlage in Kombination mit einem gut entwickelten Sensationsprojekt, mit noch immensen Explorations- und Erweiterungspotenzial fängt an, sich im Kursverlauf widerzuspiegeln.

Quelle: Fundamental Research

Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte… Diese Bilderbuch-Entwicklung deckt sich mit der stetigen Weiterentwicklung des Premiumprojekts Banio in Gabun. Dieser Meinung sind nicht nur wir, sondern auch die Analysten aus dem renommierten Investmenthaus Fundamental Research.

Quelle: https://www.researchfrc.com/

Laut diesem eher konservativen Research Haus liegt ihr Kursziel bei 4,80 CAD (aktuell rund 3,50 CAD; Schlusskurs TSX.V am 04.12.25) Das der aktuelle Kurs trotz der fulminanten Performance immer noch sehr attraktiv ist, beweisen die massiven Insiderkäufe.

Quelle: https://x.com/MinerDeck

Allein in der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 wurden Aktien im Wert von mehr als 1,54 Mio. CAD erworben. Was schafft für einen Anleger mehr vertrauen, als wenn das Management zu gleichen Kursen in erheblichen Summen kauft. Dies macht man nur, wenn man bereits ein viel größeres Bild für die Gesellschaft vor Augen hat.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für den nördlichen Teil des Banio-Kaliprojekts übertrifft alle Erwartungen!

Erst kürzlich legte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Banio-Projekt vor. Demnach stiegen die gemessenen und angezeigten Ressourcen um sensationelle 275%, die abgeleiteten Ressourcen um 210%.

Die gemessene und angezeigte Mineralressource beträgt nun 2,45 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6% KCl, die abgeleitete Mineralressource 3,56 Mrd. Tonnen mit 15,6% KCl. Dieser sensationelle Erfolg ist ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und zeigt gleichzeitig das enorme Potentialdieses Prestige-Projekts.

Um die Klasse dieser MRE noch besser einordnen können, sollte man beachten das diese Ressourcebislang lediglich 5% der Liegenschaft abdeckt. Demnach besteht hier, wie oben bereits angerissen, nochsignifikantes Entwicklungspotential. Die aktualisierte MRE soll als Grundlage für eine zukünftige Machbarkeitsstudie dienen, die von der US-amerikanischen International Development Finance Corp. (DFC) mit Geldern in Höhe von 3 Mio. US-Dollar unterstützt wird. Dies unterstreicht das immense Interesse der US-Regierung an Millennials Banio-Projekt.

Genialer strategischer Infrastrukturvorteil!

Das Kaliprojekt Banio befindet sich an der Atlantikküste Gabuns und bietet eine effiziente sowie kostengünstige Transportanbindung sowohl in die USA als auch nach Brasilien - dem weltweit größten Importeur von Kali - sowie innerhalb Afrikas.

Quelle Millennial Potash Corp. (Präsentation)

Im Gegensatz zu standortfernen Projekten profitiert Banio unmittelbar von bestehender Infrastruktur, dem laufenden Bau des Hafens in Mayumba und einem neuen regionalen Kraftwerk. Diese Faktoren tragen dazu bei, das Lieferrisiko signifikant zu minimieren und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts als potenzieller Hauptlieferant für den US-amerikanischen Agrarmarkt und weitere signifikante internationale Märkte.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/millennial-potash-aktualisierte-ressourcenschaetzung-um-275-hoeher-mit-weiterem-wachstumspotenzial/

Fazit: Neue Ressource zeigt eindrucksvoll das Potential!

Der unglaubliche Anstieg der aktualisierten Ressource gibt einen ersten Vorgeschmack, wohin die Reise bei Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) hingehen kann. Die sehr hohen Insiderkäufe sind zudem ein Indiz dafür, dass das Management die aktuelle Bewertung, trotz der enormen Performance auf YOY-Basis, als immer noch deutlich zu niedrig ansieht. Zudem zeigt die US-Regierung ein nicht unerhebliches Interesse an Millennial Potash (WKN: A3DXEK), da über die US-amerikanische International Development Finance Corp. (DFC) 3 Mio. USD zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie zur Verfügung gestellt werden.

Die Chancen stehen sehr gut, das Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) zukünftig im Kali-Markt ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann. Mit der ersten Kali Mine in Afrika wäre auch dieser Kontinent nicht mehr nur auf seine Importe angewiesen und das Banio-Projekt würde dadurch weltweite Strahlkraft erlangen. Schauen Sie, was da Management macht, und handeln sie gleich. Denn wer weiß besser was im Unternehmen läuft als irgendwer anderes.

