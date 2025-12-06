? Zum angesehensten börsennotierten Halbleiterunternehmen mit Jahresumsätzen im Bereich von 100 Mio. bis 500 Mio. USD gekürt

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), Marktführer im Bereich energieeffizienter programmierbarer Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 2025 Global Semiconductor Alliance (GSA) Awards zum "angesehensten börsennotierten Halbleiterunternehmen" gekürt wurde. Mit den GSA Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die durch Erfolg, Vision, Strategie und Zukunftschancen in der Branche Spitzenleistungen erzielt haben, was durch die Abstimmung der GSA-Mitglieder entschieden wird.

"Es ist uns eine große Ehre, von der Global Semiconductor Alliance und unseren Fachkollegen zu einem der angesehensten börsennotierten Unternehmen des Jahres 2025 gekürt zu werden. Diese Anerkennung veranschaulicht das Engagement des Lattice-Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden, Partner, Zulieferer und Investoren uns entgegenbringen. Wir wollen uns auch in Zukunft laserscharf auf weitere Innovation konzentrieren und unsere Rolle als zuverlässiger Anbieter energieeffizienter programmierbarer Halbleiter- und Systemlösungen verstärken", erklärte Ford Tamer, Chief Executive Officer, Lattice Semiconductor.

Mit den jährlichen GSA Awards werden die Leistungen der Halbleiterbranche gefeiert und die leistungsstärksten Unternehmen und Marktführer geehrt. Die Mitglieder der GSA repräsentieren 80 Prozent der auf über 620 Mrd. USD bezifferten Halbleiterbranche.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251205890782/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com