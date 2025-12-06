Künstliche Intelligenz steuert immer größere Teile der Energiebranche, erhöht aber zugleich den Stromverbrauch. Die Politik reagiert zunehmend nervös.Künstliche Intelligenz steigt zum zentralen Werkzeug der Energiebranche auf. Sie beschleunigt die digitale Transformation und hilft Unternehmen, Daten zu ordnen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ressourcen effizienter zu nutzen. Systeme analysieren seismische Informationen, berechnen optimale Bohrpfade und überwachen Anlagen, um Ausfälle zu verhindern. Firmen wie AI Driller, Petro AI, Tachyus, Baker Hughes, C3.ai oder Buzz Solutions setzen dabei auf Modelle, die menschliche Fehler reduzieren und Betriebskosten senken. Optimierte Netze und …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.