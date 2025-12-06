In der Ukraine besteht die Chance auf einen Waffenstillstand. Diese Aktien dürften besonders von einem Friedensschluss mit Russland und einem Ende der Kämpfe profitieren. Die Diplomatie läuft auf Hochtouren. Die USA haben einen Friedensplan vorgelegt, die Ukraine will Nachbesserungen, die Europäer auch. Ob es zu einem Frieden kommen wird, liegt an Russland und dessen Präsident Wladimir Putin. Stimmt der 73-Jährige den Vorschlägen zu, würden die besetzten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.