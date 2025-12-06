EQS-News: Yidan Prize Foundation / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die Yidan Prize Foundation verbindet globale Erkenntnisse und lokales Fachwissen auf ihrem jährlichen Flaggschiff-Gipfel



06.12.2025 / 18:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



500 Changemaker aus mehr als 50 Ländern solidarisieren sich mit Hongkong und gestalten gemeinsam Wege in die Zukunft durch Bildung HONGKONG, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, eine in Hongkong ansässige globale philanthropische Stiftung, versammelte über 500 Pädagogen, Jugendliche und NGO-Führungskräfte aus über 50 Ländern auf sechs Kontinenten zu ihrem jährlichen Flaggschiff-Gipfeltreffen, dem Yidan Prize Summit. In Gedenken an diejenigen, die bei dem Brand in Tai Po ihr Leben verloren haben, hielt die internationale Bildungsgemeinschaft vor der Eröffnung des Yidan Prize Summit eine Schweigeminute ab. Lokale und internationale Vertreter aus dem öffentlichen, privaten und philanthropischen Sektor nahmen ebenfalls an einer Woche voller Bildungsdialoge teil. In Zusammenarbeit mit Partnern wie der Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, der Our Hong Kong Foundation, der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Hongkong und dem UNHCR - dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen - wurde eine Reihe von Nebenveranstaltungen organisiert. Auf dem Yidan Prize Summit betonte Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan Prize, das Engagement der Stiftung, Menschen als Gemeinschaft zusammenzubringen, die einander zuhören und voneinander lernen. Er sagte: "Wir tun dies in dem Bewusstsein, dass wir gemeinsam weit mehr erreichen können als jeder für sich allein. Und wir gestalten gemeinsam Wege in eine bessere Zukunft als globale Lerngemeinschaft." 2025 Yidan Prize Summit und eine Reihe von Bildungsdialogen Unter dem Motto "Bildung am Scheideweg: Gemeinsam Wege für eine bessere Zukunft gestalten" brachte der Yidan Prize Summit 2025 über zwei Tage hinweg mehr als 200 Pädagogen, 100 Jugendliche sowie Führungskräfte von Nichtregierungsorganisationen und Vertreter von mehr als 40 Stiftungen, 30 Universitäten und 100 K-12-Schulen und -Netzwerken zusammen. Am ersten Tag des Gipfels standen wichtige Themen im Mittelpunkt, darunter: Menschlichkeit im Zeitalter der KI bewahren, Chancen und Herausforderungen im Bereich EdTech definieren, wie Synergie und Zusammenarbeit Veränderungen vorantreiben und aufrechterhalten und wie Führungsqualitäten auf allen Ebenen gefördert werden können. Zu den Referenten gehörten Professor Ju-Ho Lee, ehemaliger amtierender Präsident und Bildungsminister der Republik Korea, Dr. Fengchun Miao, Leiterin der UNESCO-Abteilung für KI und Zukunft der Bildung, Andreas Schleicher von der OECD, HE Serigne Mbaye Thiam von GPE und ehemaliger Minister für nationale Bildung des Senegal sowie Professor Yongxin Zhu, Gründer der New Education Initiative. Der zweite Tag des Gipfels inspirierte mit Geschichten über Transformation. Die drei Preisträgerinnen des Yidan Prize Dr. Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami und Angeline Murimirwa, berichteten gemeinsam mit der Olympionikin und Pädagogin Yvette Kong und der Jugendführerin Anna Yao über ihre Wendepunkte auf ihrem Weg zu globalen Bildungsinnovatoren. Im Rahmen des Gipfels veranstaltete die Yidan Prize Foundation eine Reihe von Veranstaltungen zum Wissensaustausch. In Zusammenarbeit mit der Our Hong Kong Foundation fand ein Forum mit dem Titel "Von globalen Chancen zu lokalem Handeln: Hongkongs Weg als internationaler Bildungsstandort" statt, bei dem internationale Experten aus der Yidan Prize Community ihre Ansichten über das Potenzial Hongkongs und Möglichkeiten zur Förderung interkultureller Zusammenarbeit und Innovation im Bildungsbereich austauschten. Dr. Jane Lee, Präsidentin der Our Hong Kong Foundation, hielt zusammen mit Bruce Au, Generalsekretär der Yidan Prize Foundation, die Eröffnungsrede. Förderung von Changemakern im Bildungsbereich Die Preisträger des Yidan Prize 2025 erhielten am 6. Dezember offiziell ihre Medaillen. Dies war der Abschluss einer Reihe von Bildungsveranstaltungen in Hongkong, mit denen die Leistungen der Preisträger und der gesamten Bildungsgemeinschaft gewürdigt wurden. Der Preisträger des Yidan Prize 2025 für Bildungsforschung, Professor Uri Wilensky, teilte seine Vision von der Demokratisierung des computergestützten Denkens - nicht als Nischenkompetenz, sondern als grundlegende Kompetenz für alle Lernenden überall. Der Preisträger des Yidan Prize 2025 für Bildungsentwicklung, Mamadou Amadou Ly, berichtete über seine Arbeit in Westafrika und zeigte, wie mehrsprachige Bildung Potenziale freisetzt, Kultur bewahrt und eine gerechtere Zukunft gestaltet. Hinweis für Redakteure Bilder des Yidan Prize Summit 2025 und der Nebenveranstaltungen können Sie hier herunterladen: Informationen zur Yidan Prize Foundation: Die Yidan Prize Foundation ist eine globale philanthropische Stiftung mit dem Ziel, durch Bildung eine bessere Welt zu schaffen. Mit ihrem Preis und ihrem Netzwerk von Innovatoren unterstützt die Yidan Prize Foundation Ideen und Praktiken im Bildungsbereich - insbesondere solche, die das Leben und die Gesellschaft positiv verändern können. Der Yidan Prize ist die weltweit höchste Auszeichnung im Bildungsbereich, mit der Einzelpersonen oder Teams geehrt werden, die einen bedeutenden Beitrag zur Theorie und Praxis der Bildung geleistet haben. Er besteht aus zwei Preisen, die harmonisch zusammenwirken: der Yidan Prize for Education Research und der Yidan Prize for Education Development. Sie sind so konzipiert, dass sie Wirkung zeigen: Die Preisträger erhalten über einen Zeitraum von drei Jahren einen nicht zweckgebundenen Projektfonds in Höhe von 15 Mio. HKD, der sie bei der Ausweitung ihrer Arbeit unterstützt, sowie eine Goldmedaille und einen Geldpreis in Höhe von 15 Mio. HKD. Der Projektfonds und der Geldpreis werden zu gleichen Teilen an die Teams vergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie yidanprize.org oder kontaktieren Sie media@yidanprize.org .

Sie finden uns unter @yidanprize auf Facebook , Instagram , X , und LinkedIn . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839974/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839980/Picture2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839981/Picture3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/5657472/Yidan_Prize_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-yidan-prize-foundation-verbindet-globale-erkenntnisse-und-lokales-fachwissen-auf-ihrem-jahrlichen-flaggschiff-gipfel-302634636.html



06.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News