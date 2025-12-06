© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Chen Xiaodong/Sipa AsiaDie Vorhersagen der Saxo Bank für 2026 sollen zum Denken anregen. Ganz verrückt sind sie nicht - und wenn sie wirklich eintreten, haben sie das Potenzial, maximal disruptiv zu wirken.Die Zukunft kommt selten in geraden Linien. Sie kommt in Schocks und Sprüngen - und genau das ist das zentrale Thema der "Außergewöhnlichen Vorhersagen", die von der Saxo Bank jedes Jahr veröffentlicht werden. Die Szenarien sind bewusst als "Low-Probability, High-Impact"-Gedankenexperimente konzipiert, um Investoren dazu anzuregen, das Unvorstellbare zu durchdenken und sich auf unerwartete Kurswechsel vorzubereiten. Für 2026 hat die dänische Investmentbank eine Reihe pointierter Schocker entworfen, die von …Den vollständigen Artikel lesen
