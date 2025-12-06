EQS-News: GSMA
LONDON, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit kultigste Start-up-Veranstaltung 4YFN26 wird nächstes Jahr während des GSMA-Events MWC26 Barcelona in die Hallen der legendären Gran Via der Fira de Barcelona zurückkehren, um die aufregendsten Start-ups des Jahres 2026 zu präsentieren. Aus Hunderten Bewerbungen ausgewählt, repräsentieren die Top 20 Start-ups 2026 die vielversprechendsten Ideen und führenden Köpfe aus fünf zentralen Branchenkategorien.
Den Abschluss bildet die Verleihung der 4YFN26 Awards, bei der die Top 20 gegeneinander antreten, um den Gesamtsieger zu küren. Die 4YFN Top 20 nehmen am ersten Tag des 4YFN Barcelona an den 4YFN Awards Semifinals teil. Dieser Pitch-Wettbewerb findet auf der Bühne vor einer Jury aus führenden Investoren und Branchenexperten statt. Die Jury wird sie nach Kriterien wie Innovation, Skalierbarkeit sowie Wirkung bewerten - und noch am selben Tag fünf Finalisten auswählen.
Die fünf Finalisten ziehen in das Finale der 4YFN Awards ein, wo sie am 4. März auf der Bühne der Banco Sabadell erneut gegeneinander antreten werden, diesmal um den begehrten Preis des 4YFN Awards-Gewinners. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in Höhe von 20.000 Euro, der von der GSMA Foundry zur Verfügung gestellt wird.
Die Top 20 der 4YFN26 Awards sind:
Climate Tech
Digital Horizons
Fintech
Health Tech
Mobile Frontiers
Jedes Jahr bringt 4YFN Investoren, Gründer und Branchenführer zusammen, um die ehrgeizigen, die nächste Innovationswelle prägenden Ideen und Spitzentechnologien zu erkunden. Das neue Motto für 2026, "Infinite AI", bringt die kraftvolle Aufbruchsstimmung der Gründer zum Ausdruck, die Grenzen der künstlichen Intelligenz verschieben, und spiegelt zugleich die Rolle von 4YFN als dynamischer Knotenpunkt wider, an dem Ideen aufeinandertreffen, Geschäftsabschlüsse angebahnt werden und aufstrebende Unternehmen ins globale Rampenlicht treten. Im Jahr 2026 wird 4YFN Hunderte Start-ups auf fünf Bühnen in den Hallen 8.0 und 8.1 präsentieren, mit gut gefüllten Demo-Flächen, Live-Pitch-Sessions und einem Programm, das Gründer mit Investoren, Unternehmen und globalen Medien zusammenbringt. Buchen Sie Ihren Platz bei 4YFN26 hier.
