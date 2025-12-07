Das Tengchong Scientists Forum 2025 öffnete am Samstag in der südwestchinesischen Provinz Yunnan seine Pforten und versammelt führende Wissenschaftler und Akademiker, um Innovationen in Grenzbereichen wie künstlicher Intelligenz, Biodiversität und Quantentechnologie zu untersuchen.

Opening ceremony of Tengchong Scientists Forum on 6th December, 2025

Zu den prominenten Teilnehmern gehören der Nobelpreisträger für Physik, Konstantin Novoselov, der Fields-Medaillengewinner Efim Zelmanov und der Turing-Preisträger Andrew Chi-Chih Yao sowie 127 Akademiker, 77 Universitätspräsidenten aus China und dem Ausland, über 400 Wissenschaftler und mehr als 600 Unternehmer und Finanziers. Das Ziel des Forums ist es, die Zusammenarbeit zwischen Spitzenforschung und industrieller Entwicklung zu vertiefen.

Unter dem Motto "Science AI changing the World" bietet das Forum zehn Unterforen, akademische Sitzungen und thematische Veranstaltungen zur Unterstützung wichtiger Kooperationsprojekte. Den Organisatoren zufolge stärkt das Programm die Rolle des Forums als Plattform, die wissenschaftliche Innovationen mit der Industrie verbindet.

Mehrere wichtige Publikationen und Rankings wurden erstmalig veröffentlicht, darunter der Technology Foresight and Future Vision Report, Top 10 Technology Transfer Cases, Top 10 Academic Achievements und Top 10 Science and Technology Cooperation Initiatives of 2025. Diese Veröffentlichungen unterstreichen den wachsenden akademischen Einfluss des Forums.

Ein wichtiges Highlight ist die Einführung des Tengchong Young Scientist Award, der zehn Disziplinen wie Mathematik, Physik, Biowissenschaften, Materialwissenschaften, Ökologie, Luft- und Raumfahrt sowie interdisziplinäre Künste und Wissenschaften berücksichtigt. Der Preis würdigt herausragende Forscher unter 40 Jahren, die wichtige Beiträge zur Grundlagenforschung oder technologischen Innovation geleistet haben.

Das Forum baut auch auf dem Erbe der National Southwest Associated University auf, die für ihren Geist der Resilienz und Exzellenz bekannt ist. Es wird gemeinsam von der Peking-Universität, der Tsinghua-Universität und der Nankai-Universität organisiert und beinhaltet ein von der Peking-Universität geleitetes Universitätspräsidentenforum, bei dem 77 Hochschulverantwortliche Strategien für eine integrierte Entwicklung der Bereiche Bildung, Wissenschaft und Talentförderung erörterten.

Um das globale Bewusstsein zu stärken, hat das Forum mehr als 180 Fachleute, Wissenschaftler und Führungskräfte aus 26 Ländern eingeladen. Zudem wurden neue Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Lancang und Mekong bekannt gegeben. Diese beziehen sich auf Initiativen wie das Programm "Wisdom Yunnan" und den nationalen Wissenschafts- und Innovationswettbewerb Lancang-Mekong, die jungen Wissenschaftlern in Süd- und Südostasien neue Möglichkeiten eröffnen.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass frühere Editionen des Forums enge Beziehungen zu globalen akademischen und industriellen Kreisen geknüpft und zu Initiativen wie der Erklärung des Tengchong Scientists Forum und dem Tengchong Science Award geführt haben, während sie zugleich zahlreiche Talentanwerbungs- und Investitionsprojekte ermöglicht haben.

