Strom speichern, Zukunft sichern: Die PORR baut in Ebensee für die Netzstabilität

Pumpspeicherkraftwerke erleben im Zuge der Energiewende ein beachtliches Comeback. Als Energiespeicher mit "grünem Knopf" nutzen sie überschüssigen Strom aus Wind und Sonne, um Wasser in höher gelegene Speicher zu pumpen. Bei Bedarf fließt dieses Wasser zurück und erzeugt Strom. Die Technik ist über 100 Jahre alt, doch wird sie mit der Energiewende neu entdeckt. Pumpspeicherwerke können blitzschnell Strom liefern und sind damit ein Schlüssel für die Netzstabilität.

Die PORR investiert in zukunftsweisende Energieinfrastruktur

Mitten in dieser Entwicklung realisiert die PORR Group (ISIN: AT0000609607) in Ebensee, Oberösterreich, ein modernes Pumpspeicherkraftwerk. Das Projekt ist auf vier Jahre reine Bauzeit angelegt. Bereits Ende 2027 soll die erste Test-Stromproduktion starten, die vollständige Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 vorgesehen. Technisch wird der Traunsee als Unterbecken genutzt, während im Gebirge ein neues Hochbecken entsteht. Wasser wird mit Überschussstrom 500 Meter hinaufgepumpt und bei Bedarf wieder zur Stromgewinnung abgelassen, eine grüne Alternative zu fossilen Spitzenlastkraftwerken. Damit wird das Kraftwerk zu einer regionalen Energiebatterie mit Potenzial für ganz Oberösterreich.

Geballte Leistung im Inneren des Bergs

Nach Fertigstellung wird das unterirdische Kavernenkraftwerk eine maximale Leistung von rund 170 MW bereitstellen können. Die Brutto-Fallhöhe beträgt 490 Meter. Im Vollbetrieb kann die Anlage zehn Stunden lang durchgehend Strom liefern. Der Wasserspeicher der Kaverne umfasst rund 1,32 Mio. m³. Der Bau bringt große technische Herausforderungen mit sich, vom Dammbau bis zum Tunnelvortrieb. So entsteht eine 53 Meter lange, 26 Meter breite und 41 Meter hohe Kraftwerkskaverne unterhalb des Traunsees. Ein 460 Meter langer Zufahrtsstollen wurde bereits im Vorjahr erfolgreich errichtet - dabei mussten sowohl eine Bundesstraße als auch ein Bahntunnel unterquert werden.

Baufortschritte und ökologische Begleitmaßnahmen

Die Vortriebsarbeiten an zwei steil verlaufenden Vertikalschächten sowie einem 60° geneigten Schrägschacht schreiten gut voran. Beim Dammbau am Oberbecken wurden umfassende Amphibienschutzmaßnahmen umgesetzt. Seit November 2023 analysieren Geologen das Material vor Ort, testen Verdichtung und Schüttung. Der eigentliche Dammbau startete im Juli 2024 mit lokalem Material. Bereits 2025 soll der erste Damm fertiggestellt werden.

Stahlkonstruktion mit Schiffstaufe im Traunsee

Ein besonderes Highlight ist das geplante Auslaufbauwerk im Traunsee. Die massive Stahlkonstruktion wird nicht am Ufer gebaut, sondern wird am gegenüberliegenden Seeufer vormontiert und anschließend "wie ein Schiff vom Stapel gelassen" und an ihren endgültigen Bestimmungsort gezogen. Diese Methode schont das sensible Ufergebiet und zeigt die technische Raffinesse des Projekts.

Ein Kraftwerk für Generationen - ökologisch und wirtschaftlich

Für die PORR Group und Oberösterreich markiert das Projekt einen wichtigen Meilenstein, sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für den Klimaschutz. Die Bauarbeiten schaffen Arbeitsplätze, stärken lokale Betriebe und tragen zur wirtschaftlichen Belebung der Region bei. Nach Projektabschluss sind umfassende Renaturierungsmaßnahmen geplant, sichtbar bleiben nur der Speichersee und kleinere Gebäude. Die eigentliche Kraftwerksinfrastruktur verschwindet im Berg und liefert dennoch grünen Strom auf Abruf.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

