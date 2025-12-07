Während viele Dividendenwerte kaum noch Wachstumsfantasie bieten, glänzt ein Mischkonzern aus Europa mit starken Aussichten. Rückenwind kommt aus gleich mehreren Richtungen: milliardenschwere Infrastrukturprogramme, neue Energieprojekte, KI-Rechenzentren und ein in Bewegung geratener Telekom-Markt. Die Mischung aus solider Ausschüttung und starken Zukunftsmärkten macht den Titel jetzt zu einem der spannendsten Rendite-Bausteine im Depot.Das Unternehmen mit Wurzeln im Bau- und Infrastruktursektor ...

