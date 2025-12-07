ZenaDrone eröffnet Standort nahe Washington - Fokus auf US-Verteidigungsgeschäft

Anzeige / Werbung

ZenaTech, ein auf KI-gestützte Drohnen und Technologielösungen spezialisiertes Unternehmen, stärkt mit einem neuen Büro im Großraum Washington, D.C. die Position seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone auf dem US-Markt. Die Niederlassung in Manassas, Virginia, soll gezielt den Zugang zu US-Regierungsbehörden verbessern und das Verteidigungsgeschäft vorantreiben. Der direkte Kontakt zu militärischen Entscheidern, Beschaffungsstellen und politischen Akteuren schafft strategische Vorteile für die Positionierung im föderalen Beschaffungsumfeld. Zugleich wird der neue Standort zur Basis für zentrale Aufgaben im Verteidigungssegment - darunter Geschäftsentwicklung, Akquise und Programmunterstützung. Zwei neue Fachkräfte sollen diesen Ausbau personell unterstützen.

Wachstum durch Nähe zum Pentagon und eigene Produktion

Mit dem Schritt nach Washington erschließt sich ZenaDrone direkten Zugang zu den relevanten Stellen des US-Verteidigungsministeriums. Damit soll eine frühzeitige Beteiligung an Programmanforderungen sowie eine engere Verzahnung mit den bestehenden Beschaffungskanälen erreicht werden. Parallel dazu treibt das Unternehmen die US-Produktion in Mesa, Arizona, weiter voran. Die dortige Fertigungsstätte wird aktuell verdreifacht, um Montage, Test und vollständige Produktion der Drohnensysteme im eigenen Haus zu ermöglichen. Die Kombination aus politisch-strategischer Nähe in Washington und technischer Schlagkraft in Arizona bildet das Fundament für weiteres Umsatzwachstum im Verteidigungsbereich. Ziel ist es, den steigenden Bedarf an unbewaffneten, hochentwickelten Drohnensystemen aus amerikanischer Produktion für US-Behörden und die NATO zu bedienen.

Vielseitiges Drohnenportfolio - abgestimmt auf militärische Anforderungen

Das Drohnenportfolio von ZenaDrone ist auf Anwendungen im Verteidigungssektor zugeschnitten und befindet sich in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung und Zertifizierung. Flaggschiff ist die ZenaDrone 1000 - ein mittelschweres VTOL-Modell mit rund 40 Kilogramm Traglast, autonomer KI-Steuerung und gesicherter Kommunikation über das unternehmenseigene DroneNet. Sie eignet sich für Überwachungs- und Aufklärungsflüge, Transport kritischer Güter sowie Grenzschutzoperationen. Eine Gasversion mit erweiterter Reichweite ist in Entwicklung. Bereits jetzt wird das Modell in kostenpflichtigen Testprogrammen von US Air Force und Navy Reserve geprüft - unter anderem für den medizinischen Frachttransport.

Skalierbare Lösungen für zivile und militärische Anwendungen

Neben dem Flaggschiffmodell bietet ZenaDrone mit der IQ Square eine kompakte VTOL-Drohne für Landvermessung, Infrastrukturinspektionen und taktische Aufklärung. Ergänzt wird das Angebot durch die IQ Nano - eine Kleinstdrohne für den Indoor-Einsatz in GPS-losen Umgebungen wie Lagerhallen oder militärischen Anlagen. Ausgestattet mit Hindernisvermeidung, Barcode-Scanning und KI-gesteuerter Schwarmintelligenz eignet sie sich für Bestandsmanagement und sicherheitsrelevante Aufgaben. Mit diesem Produktportfolio unterstreicht ZenaDrone seine Ambition, eine Schlüsselrolle im wachsenden US-Drohnenmarkt für Verteidigung und öffentliche Sicherheit einzunehmen.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

