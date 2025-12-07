Baierbrunn (ots) -Walter Sittler ist 72 und damit rundum glücklich: "Ich möchte keinen Tag jünger sein", sagt der Schauspieler im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Trotzdem meint er auch: "Ich wundere mich, dass ich auf der einen Seite tatsächlich so alt bin, wie ich bin,innerlich das aber noch nicht fühle. Ich fühle mich ungefähr wie mit 22 Jahren."Mit sich selbst, sagt Sittler, ist er im Reinen: "Im Wesentlichen. Es gibt ein paar Dinge, wo ich denke: Oje, das hätte nicht sein müssen. Aber so ist das halt. Ich geißele mich deshalb nicht. Ich habe alles gemacht, so gut ich konnte."Wenn die Jüngeren etwas anders machen, findet Walter Sittler, "dann machen sie es eben anders, das ist nicht schlimm. Nur die Haltung 'Früher war alles besser' macht einen handlungsunfähig. Wenn man einigermaßen beieinander ist, sollte man wach bleiben und schauen, was los ist. Das macht Spaß, das ist schön!"Von Ruhestand also keine Spur? "Gerade drehen wir den fünften Film der Reihe 'Der Kommissar und das Meer'. In dieser sich so schnell verändernden Fernsehwelt weiß man nie genau, wie es weitergeht, oder ob weitere Folgen finanziert werden können."Außerdem spricht er im Interview über Humor: "Diese älteren Herren, die sich so wichtig nehmen ohne jeden Humor, die sind zum Davonlaufen. Einer der humorlosesten Menschen auf der Welt ist Donald Trump. Der ist sofort beleidigt wegen allem."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber" und auf www.a-u.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6173905