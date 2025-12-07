Mit dem Steueränderungsgesetz 2025 hat der Bundestag am 4. Dezember zahlreiche rechtliche Anpassungen beschlossen, die der Bundesrat am 19. Dezember noch absegnen muss. Eine überraschende Neuerung wird bei vielen Bürgern Mehrarbeit für den Fiskus verursachen. Die wichtigsten Änderungen für Bürger im Überblick - Die Entfernungspauschale (Pendlerpauschale) wird ab dem 1. Januar 2026 auf 38 Cent pro Kilometer erhöht und gilt erstmals ab dem ersten Kilometer ...

