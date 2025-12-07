Chariot Resources: Hochgradige Lithiumfunde stärken Nigeria-Projekte

Anzeige / Werbung

Erste Gesteinsproben liefern beeindruckende Lithiumgehalte

Mit Ergebnissen von bis zu 5,96% Li2O aus Gesteinsproben rücken die nigerianischen Lithiumprojekte Fonlo und Iganna von Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) in den Fokus. Sechs verifizierte Proben aus Oberflächenausbissen und handwerklichen Abbaustellen bestätigen die Präsenz hochgradiger lithiumhaltiger Pegmatite. Die Ergebnisse bewegen sich zwischen 2,66% und 5,96% Li2O. Ergänzend dazu zeigen Tantalwerte von bis zu 0,15% Ta2O5 sowie auffällig hohe Cäsiumgehalte - darunter ein Wert mit über 2,5% Cs, der die Nachweisgrenze des verwendeten Verfahrens überschreitet - weiteres wirtschaftliches Potenzial durch Nebenprodukte auf.

Spodumen und Lepidolith im Fokus der Mineralogie

Nach bisherigen Beobachtungen handelt es sich bei den Lithiumträgern um Spodumen bei Fonlo sowie Spodumen und Lepidolith bei Iganna. Die neuen Ergebnisse bestätigen visuelle Feststellungen aus dem Oktober: Grobkristalline Lithiumminerale wurden in Ausbissen und Halden gefunden - darunter Spodumenkristalle von bis zu 0,5 Metern Länge bei Fonlo. Die Gehalte in den Proben stützen diese Beobachtungen: Ein Lepidolith-haltiges Gestein aus Iganna liefert 5,14% Li2O und >2,5% Cs, ein Spodumen-dominiertes Material aus Fonlo erreicht 4,04% Li2O bei nur geringen Cs-Gehalten.

Historische Abbauaktivitäten und neue Chancen

Sowohl Fonlo als auch Iganna waren bereits Gegenstand handwerklicher Förderung, wobei Material mit Konzentrationen von 5-6% Li2O direkt nach China verkauft wurde. Diese Historie unterstreicht die Qualität der Pegmatite und das Potenzial für eine zügige wirtschaftliche Entwicklung. Zusätzlich wurde eine 6 km lange vertikale Pegmatit-Schwarmstruktur bei Fonlo kartiert sowie flach einfallende Sillstrukturen bei Iganna dokumentiert. Diese geologischen Merkmale machen beide Standorte zu attraktiven Zielgebieten für weiterführende Exploration.

Proben bestätigen LCT-Pegmatit-Systeme

Die analysierten Proben stammen von ausgewählten Stellen beider Projekte und belegen das Vorhandensein von Lithium-Cäsium-Tantal (LCT)-Pegmatiten an der Oberfläche. Das Unternehmen sieht hierin ein solides Fundament für weiterführende Aktivitäten. Die Ergebnisse stimmen mit der zuvor gemeldeten Sichtung grober Lithiumminerale überein und liefern nun die geochemische Bestätigung. Chariot wertet dies als klare Bestätigung für das wirtschaftliche Potenzial beider Projekte.

Nächste Schritte: Exploration und Bohrprogramm

Chariot plant ein umfassendes Arbeitsprogramm, das sowohl kurzfristige Produktion als auch langfristige Ressourcenerweiterung verfolgt. Geplant sind unter anderem:

Geologische Kartierung und Probenahme: Systematische Oberflächenuntersuchungen, inklusive Schürfgräben und Kanalproben, sollen das Verständnis der Pegmatitausdehnung verbessern.

Geophysikalische Untersuchungen: Mittels hochauflösender Magnetik sollen Pegmatitkörper im Kontrast zum umliegenden metabasaltischen Gestein lokalisiert werden - eine wertvolle Hilfe für präzise Bohrziele.

Bohrkampagne: Ein 2.000-4.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm steht bevor. Bei Fonlo sind geneigte Bohrungen bis 200 Meter Tiefe geplant, um unterhalb der Hauptabbaustellen die vertikale Kontinuität der Pegmatite zu testen. In Iganna wird durch kürzere Bohrungen (50-100 Meter) das laterale Ausmaß flach einfallender Pegmatite geprüft.

Früher Ertrag durch kleinteiligen Bergbau

Parallel dazu will Chariot gemeinsam mit dem lokalen Partner Continental den bestehenden handwerklichen Abbau strukturieren und moderat mechanisieren. Ziel ist es, kurzfristig Lithium zu fördern und zu vermarkten, ohne die langfristige Exploration zu verzögern. Angesichts der hohen Gehalte von 3-6% Li2O sieht das Unternehmen eine realistische Chance, durch einfachen Abbau und einfache Aufbereitung frühzeitig Einnahmen zu generieren.

Ressourcendefinition als langfristiges Ziel

Alle Arbeiten zielen auf die Definition JORC-konformer Ressourcen ab. Die Bohrdaten sollen helfen, Geometrie und Erzverteilung der Pegmatite zu modellieren. Die duale Strategie - parallele kleinmaßstäbliche Produktion und großflächige Exploration - soll einerseits kurzfristige Einnahmen sichern und andererseits den Grundstein für eine größere Minenentwicklung legen.

Weitere Projekte in Vorbereitung

Auch die Projekte Saki und Gbugbu stehen auf der Agenda. Ursprünglich war die Beprobung zeitgleich mit Fonlo und Iganna geplant, musste jedoch verschoben werden. Eine erste Vor-Ort-Begehung ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Chariot betont, dass alle Aktivitäten in Einklang mit den nigerianischen Vorschriften und unter Einhaltung hoher ESG-Standards erfolgen. Die bisherigen Ergebnisse stimmen das Unternehmen zuversichtlich, dass Fonlo und Iganna zu wirtschaftlich tragfähigen Lithiumprojekten weiterentwickelt werden können. Weitere Fortschritte sollen zeitnah bekannt gegeben werden.

