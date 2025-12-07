Du nutzt täglich dutzende digitale Tools. Doch wann hast du zuletzt bewusst entschieden, welche das sind? Wie wichtig dieses Bewusstsein ist, zeigt Autor Wolf Lotter in der neuen Folge von t3n Interview. Sind wir statt Gestaltern passive Tech-Konsumenten geworden? Das Problem sieht der Autor Wolf Lotter. Die Digitalisierung ist laut ihm besonders durch Konsum und weniger durch Effizienz geprägt. Die Auswirkungen zeigen sich jetzt. "Man verdient heute ...

