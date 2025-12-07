Hinter dem 7. DER AKTIONÄR-Adventskalendertürchen erwartet Sie heute die Chance, unsere vielfältige Magazinwelt mit DER AKTIONÄR- sowie BÖRSE ONLINE-1-Monats-Abos (E-Paper) noch näher kennenzulernen. Deutschlands führende Börsenmagazine DER AKTIONÄR und BÖRSE ONLINE liefern aktuelle Nachrichten, konkrete Investmentideen sowie spannende Hintergrundberichte und Interviews zu den Themen Börse, Finanzen und Wirtschaft. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.