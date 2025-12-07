Bad Wimpfen (ots) -Im Rahmen der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala im ZDF am Samstag in Berlin hat Lidl in Deutschland 300.000 Euro gespendet. Durch diese Spende fördert der Lebensmitteleinzelhändler unter anderem Projekte zur Chancengerechtigkeit von Kindern und zur Unterstützung in Not geratener Kinder sowie Familien in Deutschland und weltweit.Ein besonderer Beitrag zur diesjährigen Spende stammt von den Lidl-Mitarbeitern: Im Rahmen der internen "Jeder Kilometer zählt"-Laufaktion im Oktober hatten die Mitarbeiter von Lidl in Deutschland die Möglichkeit, jeden in ihrer Freizeit gelaufenen Kilometer über eine spezielle App zu erfassen. Für jeden so gesammelten Kilometer spendete Lidl 50 Cent zusätzlich an "Ein Herz für Kinder". Gemeinsam erliefen die Mitarbeiter im Aktionszeitraum vom 1. bis 31. Oktober eine Distanz von über 65.000 Kilometern. Aufgrund dieser herausragenden sportlichen Leistung rundete Lidl die Gesamtspende um 50.000 Euro auf insgesamt 300.000 Euro auf."Dass wir mit unserer Spende die 5-Millionen-Euro-Marke überschreiten und unsere Mitarbeiter zusätzlich durch ihren großartigen sportlichen Einsatz zu diesem Ergebnis beigetragen haben, freut uns sehr. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Chancengerechtigkeit von Kindern, denn sie verdienen unsere volle Unterstützung", sagt Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Die jährliche Spende zugunsten "Ein Herz für Kinder" ist ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl in Deutschland. Die Hilfsorganisation engagiert sich unter anderem für brotZeit e.V., der Schüler an Grund- und Förderschulen mit einem kostenlosen, ausgewogenen Frühstück versorgt. Bereits seit 16 Jahren unterstützt Lidl den Verein als zuverlässiger Partner mit Lebensmittelspenden. Erst kürzlich wurde Lidl für dieses langjährige Engagement mit dem Deutschen Preis für Unternehmensengagement ausgezeichnet.Weitere Informationen zum gesellschaftlichen Engagement von Lidl finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/fair-handeln/handlungsfelder/gesellschaftliches-engagement).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6173981