Digital Charging Solutions (DCS) will das Laden von Flottenfahrzeugen radikal vereinfachen - besonders auch für kleinere Unternehmen. Jana Burdensky erklärt in ihrem Vortrag für electrive LIVE, wie DCS über ein integriertes Ökosystem "die stark fragmentierte Ladeinfrastruktur in einer Plattform zusammenfasst" und warum Fahrer künftig komplett in der OEM-Welt laden können. Ihr Ziel: "Wir wollen die Zukunft der elektrischen Flotte einfacher gestalten." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
