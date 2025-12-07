Digital Charging Solutions (DCS) will das Laden von Flottenfahrzeugen radikal vereinfachen - besonders auch für kleinere Unternehmen. Jana Burdensky erklärt in ihrem Vortrag für electrive LIVE, wie DCS über ein integriertes Ökosystem "die stark fragmentierte Ladeinfrastruktur in einer Plattform zusammenfasst" und warum Fahrer künftig komplett in der OEM-Welt laden können. Ihr Ziel: "Wir wollen die Zukunft der elektrischen Flotte einfacher gestalten." ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.