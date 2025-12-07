© Foto: adobe.stock.com

Der 10. Dezember und mit ihm die Leitzinsentscheidung der Fed rücken näher. In den letzten Wochen bestimmte die schwankende Erwartungshaltung des Marktes hinsichtlich einer Zinssenkung das Handelsgeschehen bei Gold. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung - Gold und Silber in Lauerstellung Im Vorfeld des anstehenden Notenbanktermins präsentiert sich insbesondere Silber in exzellenter Verfassung. Der Silberpreis erfährt in diesen Tagen eine historische Neubewertung. Zuletzt kratzte das Edelmetall an der Marke von 60 US-Dollar. Eine Fortsetzung des dynamischen Preisanstiegs sollte nicht überraschen. Und Gold? Das Edelmetall ließ es in den letzten Tagen vergleichsweise ruhig angehen. Mit aktuell etwa …