DAX: Kurzfristiger Ausblick bleibt bullisch! - Die aktuelle DAX-Analyse

Die wichtigsten Punkte

Der deutsche Aktienindex DAX ist zunächst über die SMA20 (aktuell bei 23.704 Punkten) gelaufen, konnte sich hier aber nicht etablieren. Der Rücksetzer zu Wochenbeginn ging zurück an die SMA200 (aktuell bei 23.556 Punkten). Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass die Lunte der Tageskerze unter diese Linie ausgebildet worden ist, der Kerzenkörper aber über der SMA200 geblieben ist. Es ging ab Dienstag aufwärts. Die folgenden vier Tageskerzen sind alle grün, die Tageskerze am Freitag ist über die SMA50 (aktuell bei 24.000 Punkten) gelaufen, der Wochenschluss konnte auch knapp über dieser Linie formatiert werden. Damit hat sich das Tageschart etwas entspannt. Wesentlich wird zu Wochenbeginn sein, dass es die Bullen schaffen, den DAX direkt weiter aufwärtszuschieben und dass der Index die Pace (Geschwindgkeit/Tempo) beibehält. Wird dies so umgesetzt, so könnte es weiter aufwärts an unsere übergeordneten Anlaufziele bei 24.325/45 Punkte bzw. bei 24.495/520 Punkte gehen. Wird ein Tagesschluss über der Marke von 24.450 Punkten formatiert, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass das Allzeithoch angelaufen werden könnte.

