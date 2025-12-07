Wochenausblick - Deutsche Wirtschaftsdaten im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die kommende Woche kommt getreu dem Motto "In der Ruhe liegt die Kraft" langsam ins Rollen. Auf unternehmerischer Seite bleibt es ruhig und auf makroökonomischer Seite werden Daten aus zwei Nationen veröffentlicht. Die aktuellen Zahlen zur Industrieproduktion werden für Deutschland veröffentlicht und für die Volksrepublik China wird die Handelsbilanz publiziert. Daran könnten sich die unmittelbaren Auswirkungen der Handelsübereinkünfte zwischen den USA und China abzeichnen.



Dienstag:



Am Dienstag wird es für den amerikanischen Arbeitsmarkt spannend. Im sogenannten JOLTS wird monatlich für den US-Markt erhoben, wie viele freie Stellen, Einstellungen und Entlassungen zuletzt gemessen werden konnten. Das Ziel ist, den Zustand des amerikanischen Arbeitsmarktes abzubilden. Ebenfalls werden die Deutschen Wirtschaftsdaten durch die aktuelle Handelsbilanz ergänzt.















Mittwoch:



Bis Heiligabend dauert es zwar noch ein paar Wochen, doch eine kleine Bescherung erwartet die Anleger womöglich bereits am Mittwoch. Eine ganze Reihe an Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Oracle und Adobe, werden ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Der Höhenflug von Oracle wurde ab Mitte September wieder etwas durch Befürchtungen einer KI-Blase gebremst. Ausgehend vom Allzeithoch verlor die Aktie bereits etwa ein Drittel an Wert. Kann nun der erneute Aufschwung gelingen? Ebenfalls präsentiert die FED mit ihrem Zinsentscheid ein weiteres vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

















Donnerstag:



Am Donnerstag wird die Weihnachtsstimmung von Broadcom Inc., und Costco fortgesetzt. Während Broadcom ein außergewöhnlich gutes Jahr an der Börse bestreitet, scheint Costcos Aktie ein wenig kämpfen zu müssen. In diesem Jahr erwirtschafteten die Aktien der Unternehmen bislang plus 64 Prozent und minus 2 Prozent. Doch unabhängig der bisherigen Leistung zählt am Donnerstag nur eine Frage: Wie wird es in Zukunft weitergehen? Zurück auf der makroökonomischen Seite der Wirtschaft: In der Schweiz wird die SNB die Zinsentscheidung fällen und die USA werden den Erzeugerpreisindex (ex. Energie & Nahrungsmittel) veröffentlichen.















Freitag:



Zum Wochenabschluss liegt der Fokus auf Wirtschaftsdaten. Für die global am schnellsten wachsende Wirtschaft - Indien - wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Ebenfalls werden für Großbritannien, ein historisch eng mit Indien verwobenes Land, am Freitag die aktuellen Daten zum Bruttoinlandsprodukt bekanntgeben. Im Gegensatz zu Indien fällt in Großbritannien das Wirtschaftswachstum derzeit eher gering aus, doch womöglich werden Anleger am Freitag überrascht. Zusätzlich veröffentlicht Deutschland aktuelle Daten zum Verbraucherpreisindex, der weitere Einblicke in die wirtschaftliche Lage der Nation bieten könnte.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







