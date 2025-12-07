Oy-Mittelberg (ots) -Der Aromatherapie- und Naturkosmetikpionier Primavera Life und das Königreich Bhutan sind für ihre außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Sonderpreis des Internationalen Deutschen Nachhaltigkeitspreises (IDNP) ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am 5. Dezember 2025 in Düsseldorf statt, in Anwesenheit der Schwester des Königs von Bhutan, I.K.H. Prinzessin Dechan Yangzom Wangchuck. Der Preis steht unter dem Motto "Unternehmen für die Agenda 2030". Ausgezeichnet werden Partnerschaften auf Augenhöhe zwischen deutschen Unternehmen und Akteur*innen aus dem globalen Süden, die maßgeblich zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen.Mit der Würdigung der Bhutan-Kooperation wird eine Partnerschaft ausgezeichnet, die über drei Jahrzehnte hinweg beispielhaft zeigt, wie unternehmerisches Engagement, ökologische Verantwortung und interkulturelle Zusammenarbeit Hand in Hand gehen können, so die Begründung der Jury. Die Partnerschaft verkörpere den Geist der Agenda 2030 und sei ein leuchtendes Vorbild für Unternehmen weltweit.Stellvertretend für den König und die Regierung von Bhutan nahm I.K.H. Prinzessin Dechan Yangzom Wangchuck die Auszeichnung bei der Preisverleihung in Düsseldorf entgegen. "Meine tiefe Dankbarkeit gilt der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis und Ute Leube und Kurt Nübling von Primavera. Seit 35 Jahren begegnet ihr den Menschen in Bhutan mit Demut, Respekt und aufrichtiger Fürsorge und zeigt damit, dass etwas Außergewöhnliches entstehen kann, wenn Beziehungen auf Vertrauen beruhen.""Unsere Kooperation mit dem Land Bhutan beweist, dass von wertebasierter wirtschaftlicher Zusammenarbeit alle profitieren können, die Natur und die Menschen", so Kurt L. Nübling, Mitgründer von Primavera.Die Wurzeln der Partnerschaft zwischen Primavera und Bhutan reichen bis ins Jahr 1990 zurück, als die Unternehmensgründer*innen Ute Leube und Kurt L. Nübling erstmals das Land bereisten. Auf der Suche nach hochwertigem Lemongrassöl entdeckten sie ein naturbelassenes, kulturell reiches Land, das in der Verfassung "Bruttonationalglück" als oberstes Staatsziel festgelegt hat. Der achtsame Umgang mit der Natur ist eine von vier Säulen des Bruttonationalglücks. "Die einzigartige Schönheit der Natur und wie die Menschen dort im Einklang mit ihr leben, hat uns von Anfang an fasziniert. Was wir in Bhutan erleben durften, entsprach zu 100 Prozent unserer ureigensten Überzeugung", so Primavera-Mitgründerin Ute Leube.Pionierarbeit für nachhaltige EntwicklungAus den ersten Begegnungen entwickelte sich eine auf Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Werten basierende Partnerschaft. Nach einer langjährigen Kooperation mit dem Landwirtschaftsministerium von Bhutan entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem inzwischen gegründeten lokalen Unternehmen "Bio Bhutan", welches sich für biologische Landwirtschaft und zertifizierte Wildsammlung einsetzt. Neben der Destillation von wildem Lemongrass in entlegenen Gebieten Ost-Bhutans unterstützte Primavera "Bio Bhutan" auch beim Aufbau einer Manufaktur von hochwertigen Seifen.Terra Himalaya - im Einklang mit der Vision BhutansDie unberührte Natur Bhutans bringt Pflanzen mit besonderen Kräften hervor. Um die Menschen noch mehr mit deren heilsamer Wirkung zu verbinden, gründete Primavera im September 2023 in der Hauptstadt Thimphu ein eigenes Anbaupartner-Unternehmen "Terra Himalaya". Die Mitarbeitenden erlernen vor Ort an neuen Destillen die Gewinnung ätherischer Öle und anderer Extrakte aus Bhutans einzigartiger Heil- und Aromapflanzenwelt. "Terra Himalaya" arbeitet konsequent im Einklang mit der Vision des bhutanischen Königs und der Regierung im Sinne des Erhalts der Artenvielfalt.Zwei Jahre nach der Gründung arbeitet "Terra Himalaya" mit einer stetig wachsenden Zahl von mittlerweile mehr als 165 Bauernfamilien in unterschiedlichen Regionen Bhutans zusammen. Und das soll erst der Anfang sein. Wissenstransfer, kollaborative Forschung, Manufakturaufbau und der Ausbau der ländlichen Wertschöpfung unterstreichen das Commitment von "Terra Himalaya"."Das Land des Donnerdrachens"Das Königreich Bhutan ist ein globaler "Hotspot" für Biodiversität, von den subtropischen Urwäldern der Tiefebene bis zu den höchsten unbestiegenen Gipfeln der Welt.Nach Überzeugung der Jury kann Bhutan bedeutende Erfolge im Bereich der Nachhaltigkeit vorweisen. Es ist das erste CO2-negative Land der Erde und bindet ca. fünf Mal so viel Kohlenstoff, wie es ausstößt. Mindestens 60 Prozent des Landes müssen laut Verfassung für alle Zeiten von Wald bedeckt sein und mehr als die Hälfte der Fläche Bhutans sind geschützte Nationalparks. Auch für die Zukunft verfolgt Bhutan ambitionierte Umweltziele, wie hundertprozentigen Bio-Anbau bis 2035 und die ausschließliche Nutzung erneuerbarer Energien.Primaveras Engagement seit 35 Jahren ist von dem Wunsch getragen, Bhutans außergewöhnlichen Weg zu unterstützen und dabei zu helfen, dass Bhutans Transformation in eine prosperierende Zukunft im Einklang mit der Natur gelingen kann.Bhutan hatte im Jahr 2016 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Primavera wurde 2022 in der Kategorie "Unternehmen / Biodiversität" ausgezeichnet. 