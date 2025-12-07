Auf eine Bewertung von bis zu 800 Milliarden US-Dollar könnte SpaceX bei einem anstehenden Anteilsverkauf kommen -Â und damit wieder wertvoller als OpenAI werden. Für 2026 soll Elon Musks Raumfahrtfirma zudem einen Börsengang planen. Im Oktober 2025 hatte OpenAI im Rahmen des Verkaufs von Anteilen durch Angestellte und frühe Investor:innen eine Bewertung von 500 Milliarden Dollar erreicht. Damit hatte der ChatGPT-Anbieter SpaceX als wertvollste nicht-börsennotierte ...

