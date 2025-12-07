American Bitcoin erlebte in der zurückliegenden Woche einen regelrechten Sell-off. Auslöser waren nicht etwa operative Probleme oder der schwächelnde Krypto-Markt an sich, sondern Investoren-Aktien, die erstmals zur Veräußérung frei wurden. Doch ist der deutlich günstiger gewordene Titel jetzt für Anleger interessant? Zwar nimmt das operative Momentum bei American Bitcoin deutlich zu, doch der Aktienkurs befindet sich seit Monaten im Rückwärtsgang. ...

