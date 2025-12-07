Eine unscheinbare Probe des Asteroiden Bennu verblüfft die Fachwelt. Was wie ein uralter Kaugummi aussieht, stellt bisherige Theorien zur Entstehung organischer Materie im All auf den Kopf. Es klingt zunächst wie ein Scherz aus der Kantine eines Science-Fiction-Films, doch der Begriff "Space Gum" hat in der Astrochemie einen ernsten Hintergrund. Analysen der Proben, die die Mission OSIRIS-REx der US-Weltraumbehörde Nasa im Jahr 2023 zur Erde brachte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
