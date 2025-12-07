Prodalim, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Säfte und Spezialzutaten, gab heute die Übernahme von René Laurent, einem führenden Hersteller von Getränkearomen, von International Flavours Fragrances Inc. (IFF) bekannt.

René Laurent site, Le Cannet, France

René Laurent wurde 1885 in der Region Grasse, der Hauptstadt der Aroma- und Duftstoffindustrie in Südfrankreich, gegründet und ist eine traditionsreiche, vertrauenswürdige Marke, die sich auf Aromen für Getränke und einzigartige aromatische Inhaltsstoffe spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet mit führenden multinationalen Kunden und lokalen Marktführern in der Getränkeindustrie zusammen und bietet fundiertes Fachwissen in der Entwicklung komplexer, maßgeschneiderter Aromen, darunter Sirupe, Liköre, natürliche Aromen und Kaffee. Dank seiner umfangreichen Aromenbibliothek und seinen einzigartigen internen Destillations- und Extraktionskapazitäten ist René Laurent ein angesehener Experte für komplexe und maßgeschneiderte Rezepturen.

René Laurent wird Teil des Geschäftsbereichs Beverage Compounds von Prodalim und stärkt damit die ganzheitliche Plattform für Getränkelösungen von Prodalim. Diese integrierte Plattform umfasst nun Compounds auf Saftbasis, Multi-Blends, funktionelle Compounds und aromabasierte Lösungen, unterstützt durch eine robuste Lieferkette, fortschrittliche Produktentwicklungskapazitäten und eine starke globale Vertriebsorganisation. Zusammen ermöglichen diese Fähigkeiten Prodalim, Kunden weltweit ein umfassendes, maßgeschneidertes Angebot aus einer Hand zu bieten und sein profitables Wachstum weiter zu beschleunigen.

Die Übernahme von René Laurent ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der beschleunigten strategischen Transformation von Prodalim, um seine Position als hochwertiger Innovationspartner für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu festigen.

Im Rahmen dieser Transformation hat Prodalim seine Geschäftstätigkeiten in drei zweckorientierte Geschäftsbereiche neu organisiert:

Juice Solutions das traditionelle Geschäftsfeld, das One-Stop-Shop-Lösungen für Saftproduzenten umfasst, darunter Beschaffung, Logistik, Rezepturentwicklung und Mischung

Specialty Ingredients Solutions umfasst Geschmacksstoffe wie ätherische Öle, aromatische Fruchtessenzen (FTNF) und Aromen sowie Lösungen für Getränkekomponenten und funktionelle Inhaltsstoffe, darunter Zitrusfasern und natürliche Farbstoffe

SOLOS eine patentierte Lösung zur Premium-Entalkoholisierung für die NoLo-Branche

Alle Geschäftsbereiche werden durch die vertikal integrierte, regenerative Lieferkette von Prodalim unterstützt, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert. Durch diesen Ansatz ermöglicht Prodalim Lebensmittel- und Getränkemarken Innovationen, bei denen Nachhaltigkeit, Funktionalität und Transparenz im Mittelpunkt stehen.

Über Prodalim

Prodalim ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Säfte und Spezialzutaten, der die Essenz der Natur nutzt, um gesündere Produkte herzustellen. Mit seiner Lieferkette "vom Baum auf den Tisch" und seiner globalen Präsenz entwickelt das Unternehmen nachhaltige, innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die einen bedeutenden Beitrag für die Menschen und den Planeten leisten.

Besuchen Sie Prodalim unter: www.prodalim.com

