Anzeige
Mehr »
Sonntag, 07.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Das 1.000% Wachstum initiiert?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
07.12.2025 15:00 Uhr
287 Leser
Artikel bewerten:
(1)

So lassen sich Momentum-Renditen verbessern (Börsenwissen)

Anzeige / Werbung

Auf dem Papier ist Momentum eine der attraktivsten Renditeanomalien. Sie liefert klare Prämien, funktioniert in verschiedenen Anlageklassen die meiste Zeit und lässt sich weltweit nachweisen. Allerdings sind die Ergebnisse der meisten US-Fonds, die auf Momentum setzen, enttäuschend. Zudem schlug der Momentum Crash im Jahr 2009 so stark ein, dass viele dieser Strategien bis heute nicht wieder ihre historischen Hochs der Jahrtausendwende erreicht haben.

Die Studie "Can Momentum Investing Be Saved?" von Research Affiliates nennt 3 Ursachen, die zusammen hauptverantwortlich für die schwache Performance sind:

    Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    © 2025 WH SelfInvest
    Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.