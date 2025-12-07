Jahresendrallye gestartet?: Von Quanten-Aktien, Top 5 Adipositas-Aktien und zwei aufgehenden Aktien-Sternen!

In der vergangenen Woche sind wieder einige Aktien abgehoben. Bayer hat um fast 10 Prozent zugelegt und in der gleichen Größenordnung haben Quanten-Aktien einen Sprung gemacht.Dazu haben noch zwei Aktien-Perlen losgelegtNach einem schwachen Start in den Dezember ist der DAX wieder in Schwung gekommen. Besonders die Autowerte und Bayer haben dem deutschen Leitindex zu einem Plus von mehr als einem Prozent verholfen und ihn wieder über die Marke von 24.000 Punkten gehievt. Ist die Jahresendrallye damit endlich gestartet? Zwei aufgehende Aktienstars Einige der spannendsten Aktienchancen finden sich oft in spezialisierten Nischen, die ein massives Wachstum versprechen. Wir stellen Ihnen zwei …

