Ethereum Prognose: Wird ETH zur größten Zahlungsinfrastruktur der Welt?

Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin richtungslos. Bitcoin pendelt um die 90.000-Dollar-Marke und verliert sie immer wieder, während Ethereum stabil nahe 3.000 Dollar bleibt. Bullen und Bären neutralisieren sich, sodass Impulse aktuell fehlen. Doch während kurzfristig wenig Bewegung sichtbar ist, überschlagen sich langfristige Prognosen - insbesondere aufgrund eines faszinierenden Vergleichs: Ethereum könnte Visa und Mastercard beim Zahlungsvolumen überholen.

On-Chain-Daten zeigen massives Wachstum im Zahlungsvolumen

Ethereum wird seit Jahren als technologische Grundlage des modernen Web3 bezeichnet, doch viele unterschätzen, wie weit die Plattform bereits im globalen Zahlungsverkehr vorgedrungen ist. Analysten verweisen auf ein explodierendes Stablecoin-Volumen, das direkt über Ethereum abgewickelt wird. Allein im aktuellen Quartal könnte dieses Volumen rund 6 Billionen US-Dollar erreichen.

Damit verarbeitet Ethereum mehr Zahlungsvolumen als Visa oder Mastercard im gleichen Zeitraum. Diese Daten machen deutlich, dass Ethereum längst nicht mehr nur eine Anlageoption ist - es entwickelt sich zu einer der bedeutendsten Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte und tokenisierte Zahlungen weltweit.

Warum Analysten erst den Anfang einer viel größeren Entwicklung sehen

Regulatorische Trends verstärken diesen Effekt zusätzlich. SEC-Chef Paul Atkins erwartet, dass in spätestens zwei Jahren sämtliche US-Finanzmärkte On-Chain abgewickelt werden könnten. Tokenisierte Aktien und Anleihen existieren bereits, und bei einigen Handelsplattformen ist der 24/7-On-Chain-Handel Realität. Viele dieser Produkte setzen direkt auf Ethereum auf.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Deflation: Mit jeder Transaktion wird ETH verbrannt, was das Angebot langfristig verringert. In Phasen hoher Netzwerkauslastung wird Ethereum sogar netto deflationär. Kombiniert man reduzierte Angebotsmenge mit wachsender globaler Nachfrage, erscheint es nachvollziehbar, warum einige Analysten mittel- bis langfristige Kursziele von bis zu 60.000 Dollar nennen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.