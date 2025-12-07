Der Kurs von DroneShield ist in den vergangenen Wochen regelrecht kollabiert. Doch trotz des Vertrauensverlustes rückt nun eine mögliche Erholungsphase in den Fokus der Anleger. Charttechnik statt Euphorie: Wo steht die Aktie wirklich?Vertrauenskrise nach Insiderverkäufen DroneShield galt lange als einer der spannendsten Titel im Bereich Drohnenabwehr. Doch nach einer Phase rasanter Kursgewinne folgte ein drastischer Einbruch. Der Auslöser ...

