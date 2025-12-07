Der Kurs von DroneShield ist in den vergangenen Wochen regelrecht kollabiert. Doch trotz des Vertrauensverlustes rückt nun eine mögliche Erholungsphase in den Fokus der Anleger. Charttechnik statt Euphorie: Wo steht die Aktie wirklich?Vertrauenskrise nach Insiderverkäufen DroneShield galt lange als einer der spannendsten Titel im Bereich Drohnenabwehr. Doch nach einer Phase rasanter Kursgewinne folgte ein drastischer Einbruch. Der Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de