Vor sechs Jahren galt Beyond Meat als Revolution der Lebensmittelbranche. Heute steht die Aktie vor den Trümmern ihres einstigen Versprechens. Der Kursverlust ist dramatisch - und die Zukunft bleibt ungewiss.Vom Senkrechtstart zum Absturz Als Beyond Meat im Frühjahr 2019 an die Börse ging, traf das Unternehmen den Zeitgeist. Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen schien grenzenlos. Der Börsenstart wurde zur Show: Die Aktie schoss am ...

