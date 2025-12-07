© Foto: OpenAI

Nobelpreisträger John Martinis warnt: China schließt im Quanten-Rennen rasant auf. Die Folgen für Sicherheit, Industrie und Machtbalance könnten enorm sein.Der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger John Martinis warnt vor einem rasant enger werdenden Abstand zwischen China und den Vereinigten Staaten bei Quantencomputern. In Tel Aviv sagte er gegenüber Bloomberg News, China sei "definitiv sehr wettbewerbsfähig" und es gebe "ein echtes Rennen". Für die großen Volkswirtschaften gehe es um nicht weniger als die Vorherrschaft in einer Schlüsseltechnologie, deren praktische Anwendungen nach seiner Einschätzung in fünf bis zehn Jahren bereitstehen könnten. Strategische Technologie mit enormer …