Immer mehr Bankkunden aus Deutschland eröffnen ein Konto und Depot in der Schweiz. Was Anleger beachten müssen, wenn sie ihr Geld "in Sicherheit" bringen wollen. Frankfurts Bankentu¨rme ragen nur einige Kilometer entfernt in den Himmel. Aber der Mann aus dem Taunus hat einen großen Teil seines Ersparten von dort abgezogen. Im April vergangenen Jahres hat Stephan Weißbacher das Geld in die Schweiz übersiedelt. "Da bleibt's liegen", sagt er, "ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...