Eine aktuelle Bitkom-Umfrage belegt, dass Drohnenshows in Deutschland an Zustimmung gewinnen. Obwohl viele die emotionale Wirkung bezweifeln, liegen die Vorteile dieser Alternative klar auf der Hand. Die Debatte um ein mögliches Böllerverbot scheidet die Geister. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom würde fast ein Viertel der Deutschen Drohnenshows gegenüber klassischem Feuerwerk bevorzugen. Weitere 20 Prozent gehen sogar davon aus, dass ...

