Strategy besitzt über 600.000 Bitcoin. Jetzt ist der Aktienkurs eingebrochen, MSCI prüft ein Delisting und das Unternehmen deutet Verkäufe an. Der Ausgang könnte die gesamte Kryptowelt prägen.Michael Saylor, einer der sichtbarsten Verfechter von Bitcoin, steht unter erheblichem Druck. Die Aktie seines Unternehmens Strategy, das rund 3 Prozent aller existierenden Bitcoin hält, ist seit Oktober um etwa 50 Prozent gefallen. Der Rückgang verschärft sich durch zwei Entwicklungen: den schwachen Kryptomarkt und eine von MSCI vorgeschlagene Regel, die Strategy aus wichtigen Indizes ausschließen könnte. Dieser Ausschluss würde Fonds weltweit zwingen, Strategy-Aktien abzustoßen. JPMorgan warnte …

