© Foto: DALL-E

Mit der höchsten Rendite unter den Dividendenaristokraten ist UHT ein außergewöhnlicher Kandidat für ein Portfolio, das auf sichere Einnahmen ausgerichtet ist. Hält das Unternehmen, was es verspricht?Viele Dividendenaktien haben 2022 und 2023 etwas an Attraktivität für Anleger verloren, da die weltweiten Zinserhöhungen der Notenbanken die Investoren zu sicheren Optionen mit höheren Renditen trieben. Nachdem diese Renditen zuletzt jedoch allmählich wieder sanken, dürften wieder mehr Anleger zu hochverzinslichen Dividendenaktien zurückkehren. In diesem Fall könnten Immobilien-Investmentgesellschaften (REITs), die für ihre vorhersehbaren und hohen Renditen bekannt sind, deutlich mehr …